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Волонтеры снова помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств

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«Молодежка ОНФ» и подростки из «Тренера» на период локдауна и вынужденной самоизоляции пожилых помогут обеспечить их всем необходимым. Волонтеры также готовятся помогать в больницах.

О возобновлении работы 22 октября рассказал руководитель «Молодежки ОНФ», депутат Игорь Костюкевич. Он велел региональным координаторам связаться с больницами и в режиме еженедельного мониторинга справляться о необходимости в помощи волонтеров. Они могут, например, помогать с перепрофилированием больниц.

«Молодежка ОНФ» также помогает в пунктах вакцинации. Основная их задача — помогать с доставкой продуктов и всего необходимого одиноким пожилым людям

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Вместе с волонтёрами пойдут мошенники, у которых сейчас расцвет. Лучше научить пожилых пенсионеров пользоваться доставкой продуктов на дом. Дольше проживут и деньги не растеряют. И волонтёры тоже. Пускать домой никого нельзя.
Mikkä Karhunen
а ПЦР тест у них будет или чудо вакцины хватит?
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