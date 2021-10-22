Волонтеры снова помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств

«Молодежка ОНФ» и подростки из «Тренера» на период локдауна и вынужденной самоизоляции пожилых помогут обеспечить их всем необходимым. Волонтеры также готовятся помогать в больницах.

О возобновлении работы 22 октября рассказал руководитель «Молодежки ОНФ», депутат Игорь Костюкевич. Он велел региональным координаторам связаться с больницами и в режиме еженедельного мониторинга справляться о необходимости в помощи волонтеров. Они могут, например, помогать с перепрофилированием больниц.

«Молодежка ОНФ» также помогает в пунктах вакцинации. Основная их задача — помогать с доставкой продуктов и всего необходимого одиноким пожилым людям