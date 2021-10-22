В Петербурге за сутки увезли в больницы еще 542 больных с коронавирусом

В больницах Петербурга заняты 7 699 из 9 488 развернутых коек. 725 больных находятся в реанимации, 393 — подключены к ИВЛ. 371 пациента уже принял временный госпиталь «Ленэкспо», 569 лечатся в пансионате «Заря». На амбулаторном лечении — 37 098 петербуржцев, говорится в опубликованной 22 октября эпидемиологической справке.



Первично вакцинированы за минувшие сутки 7 910 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 12 210. Всего в Петербурге полностью привиты 1,82 млн жителей. В запасе еще 810 тысяч доз вакцины.

