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В Петербурге за сутки увезли в больницы еще 542 больных с коронавирусом

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в больницы поступили 542 пациента. В прошлую пятницу сообщалось о 493 госпитализациях, а две недели назад, 8 октября, — о 443, следует из статистики Смольного.

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В больницах Петербурга заняты 7 699 из 9 488 развернутых коек. 725 больных находятся в реанимации, 393 — подключены к ИВЛ. 371 пациента уже принял временный госпиталь «Ленэкспо», 569 лечатся в пансионате «Заря». На амбулаторном лечении — 37 098 петербуржцев, говорится в опубликованной 22 октября эпидемиологической справке.

Первично вакцинированы за минувшие сутки 7 910 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 12 210. Всего в Петербурге полностью привиты 1,82 млн жителей. В запасе еще 810 тысяч доз вакцины.

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Комментарии (1)

VKuser203216
Значит из-за дебилов, отказывающихся делать прививки против коронавируса будут страдать сердечники и инсультники. Опять будут закрываться отделения, где их лечили и врачей переводить на лечение не привитых дебилов. Покровская больница, в которой был городской антиаритмический центр, закрыта из-за не привитых недоумков уже которы
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