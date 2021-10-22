Спрятали от налоговой 20 миллионов. Уголовное дело в отношении владельца петербургской IT-компании к суду «похудело» вдвое

Расследование уголовного дела о сокрытии от налоговой 20 миллионов рублей компанией Redsys завершено в Петербурге. С материалами знакомятся владелец организации и начальник правового департамента.

О завершении досудебного следствия СК сообщает 22 октября. По версии следкома, обвиняемые не позднее лета 2019 года вступили в сговор и вывели на счета контрагентов Redsys около 20 млн рублей. Взыскивать налоги и страховые взносы оказалось не с чего.

СК отмечает, что обвинение предъявлено фактическому владельцу и начальнику правового департамента. Это Василий Васин и Вероника Головкина. Летом этого года следствие просило суд ограничить их запретом определенных действий, но получило отказ. Как писал «Коммерсантъ», Васин вину не признавал, а его адвокаты на заседании уверяли, что деньги пошли на оплату аренды и на зарплаты сотрудникам. Компания сейчас проходит процедуру банкротства. На момент избрания меры пресечения в материалах дела фигурировала сумма в 43 миллиона.