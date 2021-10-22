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Прокуратура нашла самую населенную квартиру в Петербурге. Коммуналки на 50 человек, как оказалось, не рекорд

Житель Московского проспекта зарегистрировал в квартире 4 тысячи человек

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Прокуратура Адмиралтейского района добилась привлечения к уголовной ответственности предпринимателя, который «набил» в свою квартиру 4 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства 22 октября, проверка надзорного органа обнаружила рекордную по «резиновости» квартиру в доме на Московском проспекте. Туда владелец — индивидуальный предприниматель, смог прописать четыре тысячи иностранцев.

По материалам прокуратуры правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

За ходом расследования ведомство обещало следить.

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Комментарии (6)

Static
А как же должностные лица, которые регистрируют по 4000 чел в одну квартиру?
f0ntan
Если нет счетчиков воды, газа - коммунальные платежи за воду, газ в этой резиновой квартире должны быть за 5000 душ
Stargazer_5e4cc3b703773
Институт прописки у нас, кажется, уже не существует? Есть регистрация, которую делают определённые государственные органы, у которых есть какая-то база, какое-то программное обеспечение. Как кормовая база смогла победить? Чувак явно претендует на премию "Хакер ФМС года". Причём, премию ему должно оплатить руководство ФМС из своих бездонных карманов.
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