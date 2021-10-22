Прокуратура нашла самую населенную квартиру в Петербурге. Коммуналки на 50 человек, как оказалось, не рекорд

Прокуратура Адмиралтейского района добилась привлечения к уголовной ответственности предпринимателя, который «набил» в свою квартиру 4 тысячи человек.
Как сообщает пресс-служба ведомства 22 октября, проверка надзорного органа обнаружила рекордную по «резиновости» квартиру в доме на Московском проспекте. Туда владелец — индивидуальный предприниматель, смог прописать четыре тысячи иностранцев.
По материалам прокуратуры правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».
За ходом расследования ведомство обещало следить.