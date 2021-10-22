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СК: Лифт с детьми в Москве не срывался, он остановился из-за перегруза

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Стали известны подробности инцидента с лифтом в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Сообщалось, что у него оборвался трос, из-за чего он пролетел несколько этажей и остановился благодаря сработавшей автоматике.

Как сообщает 22 октября пресс-служба столичного ГСУ СКР, в лифте находились 11 человек, в том числе пятеро детей. В ходе осмотра кабины и технического помещения выяснилось, что обрыва троса не было, а сбой произошел из-за перегруза, в результате чего сработала штатная система безопасности и лифт остановился. Пострадавших нет.

Следователи продолжают работать на месте происшествия.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
"в лифте находились 11 человек" - чё оне там плодились, штоле? Входило ведь шестеро (хотя, при предыдущем прочтении предыдущей новости их было четверо) взрослых и четверо детей (аналогично - двое фигурировало). Но, 11 всё равно не получается. Или считали сотрудники налоговой и потребнадзора? :)))
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