СК: Лифт с детьми в Москве не срывался, он остановился из-за перегруза

Стали известны подробности инцидента с лифтом в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Сообщалось, что у него оборвался трос, из-за чего он пролетел несколько этажей и остановился благодаря сработавшей автоматике.



Как сообщает 22 октября пресс-служба столичного ГСУ СКР, в лифте находились 11 человек, в том числе пятеро детей. В ходе осмотра кабины и технического помещения выяснилось, что обрыва троса не было, а сбой произошел из-за перегруза, в результате чего сработала штатная система безопасности и лифт остановился. Пострадавших нет.

