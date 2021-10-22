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Илон Маск показал запуск прототипа космического корабля Starship SN20

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Компания SpaceX провела первые огневые испытания Starship SN20.

«Первый запуск вакуумного двигателя Raptor, интегрированного в Starship», — написал 22 октября Илон Маск в Twitter и выложил видео.

Бизнесмен отметил, что Raptor имеет очень высокое давление в камере.

Первые огневые испытания прототипа космического корабля признаны успешными, несмотря на то, что от Starship SN20 отлетели несколько плиток.

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Комментарии (5)

Stargazer_5e4cc3b703773
Как тебе такое, Рогозин? С нетерпением ждём мультиков.
dragvs
Мастеровито и деловито, возможно Китай сможет повторить лет через 10.
dragvs
Для понимания события: прожигали вакуумную версию двигателя с расширенным соплом. Это может вызывать проблемы вплоть до взрыва РН т.к. вакуумные двигатели при прожиге на уровне моря получают "отсечку потока" что вызывает проблемы. Но этот двигатель имеет самое большое в мире давление в камере сгорания, поэтому может.
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