Илон Маск показал запуск прототипа космического корабля Starship SN20

Компания SpaceX провела первые огневые испытания Starship SN20.
«Первый запуск вакуумного двигателя Raptor, интегрированного в Starship», — написал 22 октября Илон Маск в Twitter и выложил видео.
First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo— SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021
Бизнесмен отметил, что Raptor имеет очень высокое давление в камере.
Первые огневые испытания прототипа космического корабля признаны успешными, несмотря на то, что от Starship SN20 отлетели несколько плиток.