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Новым главным тренером сборной России по баскетболу стал Зоран Лукич. Его дебют состоится в Петербурге

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Российская федерация баскетбола 22 октября назвала имя нового главного тренера национальной команды. Им стал 50-летний сербский специалист Зоран Лукич.

При этом он продолжит работу в БК «Нижний Новгород», который возглавляет с 2017 года.

«В эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов. В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной», — прокомментировал свое назначение Зоран Лукич.

Отметим, что дебют Зорана в качестве наставника сборной России состоится в Петербурге, где 26 и 29 октября пройдут матчи квалификации Кубка мира-2023 против сборных Италии и Исландии соответственно.

Предыдущий главный тренер сборной России Сергей Базаревич ушел из-за неудачного отбора на Олимпиаду-2020.

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