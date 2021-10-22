Новым главным тренером сборной России по баскетболу стал Зоран Лукич. Его дебют состоится в Петербурге

Российская федерация баскетбола 22 октября назвала имя нового главного тренера национальной команды. Им стал 50-летний сербский специалист Зоран Лукич.
Зоран Лукич – новый главный тренер сборной России 🏀🇷🇺 Встречайте!— РФБ (@russiabasket) October 22, 2021
Благодарим Сергея Базаревича за невероятное путешествие длиной 6 лет и ждем успехов от обновленной сборной! Старт дороги на Кубок мира-2023 – в ноябреhttps://t.co/ogSF8AaBlm#ГлавнаяКомандаСтраны #здесьбаскетбол pic.twitter.com/xLXVtzPQFO
При этом он продолжит работу в БК «Нижний Новгород», который возглавляет с 2017 года.
«В эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов. В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной», — прокомментировал свое назначение Зоран Лукич.
Отметим, что дебют Зорана в качестве наставника сборной России состоится в Петербурге, где 26 и 29 октября пройдут матчи квалификации Кубка мира-2023 против сборных Италии и Исландии соответственно.
Предыдущий главный тренер сборной России Сергей Базаревич ушел из-за неудачного отбора на Олимпиаду-2020.