Новым главным тренером сборной России по баскетболу стал Зоран Лукич. Его дебют состоится в Петербурге

При этом он продолжит работу в БК «Нижний Новгород», который возглавляет с 2017 года.



«В эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов. В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной», — прокомментировал свое назначение Зоран Лукич.

