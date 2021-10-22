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Испанские ученые назвали коронавирус сезонным заболеванием

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Ученые института здравоохранения в Барселоне заметили связь между COVID-19 и температурой.

«Климат играл важную роль в передаче вируса во время волн пандемии. <...> COVID-19 – это сезонная инфекция, связанная с низкими температурами и влажностью, во многом похожая на грипп», – сообщается 22 октября в научном журнале Nature Computational Science.

Испанские ученые заметили, что первоначально коронавирус стал распространяться в Китае в регионе с низким уровнем влажности и низкими температурами (от 5 до 11°C). После этого наблюдения они оценили ситуацию в 162 странах. Специалисты сделали вывод, что низкие температуры и влажность оказывают влияние на COVID-19.

Ученые полагают, что с коронавирусом можно бороться как с сезонными инфекциями.

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