Испанские ученые назвали коронавирус сезонным заболеванием

Ученые института здравоохранения в Барселоне заметили связь между COVID-19 и температурой.



«Климат играл важную роль в передаче вируса во время волн пандемии. <...> COVID-19 – это сезонная инфекция, связанная с низкими температурами и влажностью, во многом похожая на грипп», – сообщается 22 октября в научном журнале Nature Computational Science.



Испанские ученые заметили, что первоначально коронавирус стал распространяться в Китае в регионе с низким уровнем влажности и низкими температурами (от 5 до 11°C). После этого наблюдения они оценили ситуацию в 162 странах. Специалисты сделали вывод, что низкие температуры и влажность оказывают влияние на COVID-19.

