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В районе станции Ржевка электричка сбила женщину

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Электричка, выехавшая с Финляндского вокзала утром 22 октября, совершила экстренную остановку в районе станции Ржевка.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, около 11:15 электропоезд, который следовал в сторону Ладожского озера, резко затормозил, в вагонах попадали люди. Как выяснилось, машинист увидел на путях женщину. Он сигналил ей, но наезда избежать не удалось.

По предварительной информации, женщину сейчас осматривает скорая.

По факту травмирования пешехода транспортная полиция проводит проверку.

Как сообщили в ОЖД, инцидент на железной дороге на движении электричек не отразился.

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