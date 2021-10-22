Ревнивец в Колпино сжег автомобиль. Но промахнулся

Полиция Колпинского района нашла мужчину, который неделю назад по ошибке сжег не тот автомобиль.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 октября, накануне на Южной улице в Понтонном нашли подозреваемого по делу об «умышленном уничтожении имущества» 29-летнего мужчину, который не так давно освободился из мест лишения свободы.



Как полагает следствие, 15 октября подозреваемый поджег у дома 3 по улице Тазаева в Колпино автомобиль «Ауди А6». Огонь почти полностью уничтожил машину. Мужчина, как полагают в МВД, на почве ревности решил поджечь машину жителя Колпино, автомобиль «Ауди А6». Однако, находясь в состоянии наркотического опьянения, перепутал дворы и поджег автомобиль другого человека.

