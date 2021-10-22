Житель Петербурга отбрил телефонного мошенника, тот привлёк к мести полицию

Информацию о минировании в собственном отделе отрабатывали полицейские Петроградского района после разговора с Вовой. Следы привели к жителю Петербурга, который уверяет, что стал жертвой мести.
Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне в восемь часов вечера оператор полицейского телефона доверия принял звонок с предупреждением о взрывчатке, будто бы заложенной в здании по улице Грота, 1/3. Звонивший представился Вовой, назвал фамилию и заявил, что минировал лично, цель — отдел полиции.
Проверка прошла без эвакуации, ничего взрывоопасного не нашли. Поиски звонившего оказались результативнее. Номер мобильного пробили и вышли на 26-летнего уроженца Новгородской области, который обосновался на улице Софьи Ковалевской.
Сотрудников он встретил недоумением. По словам молодого человека, отдел он не «минировал», но за два часа до этого сам едва не стал жертвой чьей-то телефонной выходки: ему позвонили с незнакомого номера, настырно выспрашивали личные данные. Разговор шёл на повышенных тонах, вместо прощания неизвестный собеседник пообещал неприятности.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.