Житель Петербурга отбрил телефонного мошенника, тот привлёк к мести полицию

Информацию о минировании в собственном отделе отрабатывали полицейские Петроградского района после разговора с Вовой. Следы привели к жителю Петербурга, который уверяет, что стал жертвой мести.



Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне в восемь часов вечера оператор полицейского телефона доверия принял звонок с предупреждением о взрывчатке, будто бы заложенной в здании по улице Грота, 1/3. Звонивший представился Вовой, назвал фамилию и заявил, что минировал лично, цель — отдел полиции.

