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Житель Петербурга отбрил телефонного мошенника, тот привлёк к мести полицию

В отделе Петроградского УМВД искали бомбу

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Информацию о минировании в собственном отделе отрабатывали полицейские Петроградского района после разговора с Вовой. Следы привели к жителю Петербурга, который уверяет, что стал жертвой мести.

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне в восемь часов вечера оператор полицейского телефона доверия принял звонок с предупреждением о взрывчатке, будто бы заложенной в здании по улице Грота, 1/3. Звонивший представился Вовой, назвал фамилию и заявил, что минировал лично, цель — отдел полиции.

Проверка прошла без эвакуации, ничего взрывоопасного не нашли. Поиски звонившего оказались результативнее. Номер мобильного пробили и вышли на 26-летнего уроженца Новгородской области, который обосновался на улице Софьи Ковалевской.

Сотрудников он встретил недоумением. По словам молодого человека, отдел он не «минировал», но за два часа до этого сам едва не стал жертвой чьей-то телефонной выходки: ему позвонили с незнакомого номера, настырно выспрашивали личные данные. Разговор шёл на повышенных тонах, вместо прощания неизвестный собеседник пообещал неприятности.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (13)

AndrewBarsik
У законопослушных граждан привлечь полицию "к мести" мошенникам почти никогда не получается.
Владислав М
Почти ежедневно СМИ пишут про множество телефонных минирований и пр. угроз, но ни разу не слышал информацию о таком же числе задержаний телефонных террористов.
Полиция не может или не хочет?
iAm2Cool
Все крайне просто - скорее всего позвонил очередной оператор колл-центра из Днепра, разводящий доверчивых россиян под видом "службы безопасности Сбера", паренёк понял что его разводят и слегка послал мошенника. Оскорбленный житель Украины подставил у себя в системе номер для определения звонка обиженного жителя СПб и позвонил в полицию. Та ожидаемо возбудилась. Ну что я могу сказать… Если при приеме звонков такого рода вместо запроса к оператору (там всегда могут точно сказать, шёл ли звонок от абонента или был подставлен) - высылают сразу маски-шоу, то весь дурдом с ложными минированиями торговых центров теперь понятен. Не делать элементарных проверок можно только в силу полной некомпетентности.
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