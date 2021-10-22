В саратовской колонии между собой подрались заключенные. Пострадали те, кто сотрудничает с администрацией

Несколько уголовных дел возбуждено в Саратовской области после драки между заключенными. Восемь человек напали на девятерых, которые дружны с администрацией колонии.

Как пишет «Взгляд-Инфо» 22 октября, пострадали несколько человек, в том числе двое конвоиров, которые разнимали осужденных. Драка произошла два дня назад в Энгельсе.

Возбуждено два дела по статье о применении неопасного насилия в отношении сотрудников колонии и еще восемь за насилие в отношении близких к администрации заключенных.