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В саратовской колонии между собой подрались заключенные. Пострадали те, кто сотрудничает с администрацией

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Несколько уголовных дел возбуждено в Саратовской области после драки между заключенными. Восемь человек напали на девятерых, которые дружны с администрацией колонии.

Как пишет «Взгляд-Инфо» 22 октября, пострадали несколько человек, в том числе двое конвоиров, которые разнимали осужденных. Драка произошла два дня назад в Энгельсе.

Возбуждено два дела по статье о применении неопасного насилия в отношении сотрудников колонии и еще восемь за насилие в отношении близких к администрации заключенных.

Отмечается, что в этой колонии действует особый режим. Туда выехали правозащитники и чиновники областной ФСИН.

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Комментарии (2)

Brevnault
Прибывшие в колонию правозащитники подрались с чиновниками областной ФСИН. Пострадали несколько человек, в том числе двое конвоиров, которые разнимали дерущихся.
DimDimych
Фигасе. Реально есть статья за насилие в отношении близких к администрации заключенных?
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