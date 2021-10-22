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В России задержали «целительницу». Она обещала петербурженкам снять порчу

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Полицейские задержали девушку, которая «снимала порчу» по телефону за серьезный гонорар. Об этом 22 октября сообщает «МВД Медиа».

Одна из жертв обратилась в полицию села Голышманово Тюменской области. Она рассказала, что на объявление о «снятии порчи» наткнулась в соцсетях. Женщина позвонила «целительнице», и та объявила ей, что скорость избавления от недуга зависит от перечисленной суммы. На радостях она перевела мошеннице 750 тысяч рублей, но вскоре поняла, что ее обманули.

Автор: МВД Медиа

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 18-летняя жительница Красноярска. Девушка пояснила, что таким образом уже обманула десятерых женщин из Петербурга, Читы, Ямала, Волгоградской области, Алтайского края, Дагестана и Карачаево-Черкесии. На наивных жертвах злоумышленнице удалось «заработать» более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Комментарии (1)

VKuser466047967
Так а как понять- СНЯЛА или НЕ СНЯЛА ? А вдруг всё-таки СНЯЛА ??
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