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На границе Петербурга и Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки 13 лет назад

В Ломоносовском районе задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки 13 лет назад

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57-летнего мужчину, который до этого никогда не попадал в поле зрения сотрудников полиции, задержали в Ломоносовском районе сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска.

Как сообщает 21 октября издание 47news, тело 10-летней девочки нашли в парке «Романовка» в Кингисеппе летом 2008 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело не только по статье «убийство», но и «изнасилование».

Как полагает следствие, 27 июня 2008 года подозреваемый заманил к себе домой 10-летнюю жительницу Кингисеппа. Он изнасиловал ребенка, задушил, а потом вынес тело девочки в парк. Там его нашли только 7 августа.

В ближайшее время следственный комитет Ленобласти планирует выйти в суд с ходатайством об аресте.

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Комментарии (3)

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MidNightWoodpecker
Заголовок по глазам резанул. У нас на границе стоит блок-пост, или таможня?
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