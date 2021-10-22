На границе Петербурга и Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки 13 лет назад

57-летнего мужчину, который до этого никогда не попадал в поле зрения сотрудников полиции, задержали в Ломоносовском районе сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска.



Как сообщает 21 октября издание 47news, тело 10-летней девочки нашли в парке «Романовка» в Кингисеппе летом 2008 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело не только по статье «убийство», но и «изнасилование».



Как полагает следствие, 27 июня 2008 года подозреваемый заманил к себе домой 10-летнюю жительницу Кингисеппа. Он изнасиловал ребенка, задушил, а потом вынес тело девочки в парк. Там его нашли только 7 августа.

