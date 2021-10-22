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На Ставрополье предотвратили теракт. Его готовили сторонники запрещенного ИГ*

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ставропольском крае

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«Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство»* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства», — цитирует 22 октября ТАСС заявление центра общественных связей ведомства.

У злоумышленников в ходе обысков изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.

В начале октября ФСБ предотвратила теракт в Черкесске.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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Комментарии (2)

KSergey_5e4cdfdabce49
Эти террористы хотели отнять жизни Ваши или другие, зачем проявлять мягкотелость и оставлять им их жизни. Такая мягкотелость и либерализм, мать его так, только говорит о не способности власти управлять такой большой страной.
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