На Ставрополье предотвратили теракт. Его готовили сторонники запрещенного ИГ*

«Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство»* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства», — цитирует 22 октября ТАСС заявление центра общественных связей ведомства.
У злоумышленников в ходе обысков изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.
В начале октября ФСБ предотвратила теракт в Черкесске.
* Террористическая организация, запрещённая в России.