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Три человека погибли при пожаре в доме под Пермью

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В Пермском крае три человека погибли в результате ночного пожара в жилом доме. Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Пожар произошел в поселке у железнодорожной станции Кутамыш, там погибли три человека», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что одной из жертв стал несовершеннолетний.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:46 по местному времени. Горел двухквартирный жилой дом. Пожар охватил 103 квадратных метра, потушить его удалось только к 02:12.

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