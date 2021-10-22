Три человека погибли при пожаре в доме под Пермью

В Пермском крае три человека погибли в результате ночного пожара в жилом доме. Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«Пожар произошел в поселке у железнодорожной станции Кутамыш, там погибли три человека», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что одной из жертв стал несовершеннолетний.



По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:46 по местному времени. Горел двухквартирный жилой дом. Пожар охватил 103 квадратных метра, потушить его удалось только к 02:12.

