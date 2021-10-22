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Большой Джон ушел с молотка. Во Франции за рекордную цену продали скелет самого крупного трицератопса в мире

Во Франции продали скелет самого большого найденного трицератопса

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Окаменелые останки Большого Джона – самого крупного найденного трицератопса – продали в Париже по рекордной цене в 6,65 миллиона евро. Его купил частный анонимный коллекционер из США, сообщает 21 октября BBC.

Представитель покупателя заявил, что тот был «абсолютно воодушевлен идеей заполучить такую вещь для личного пользования». Палеонтологам удалось выкопать 60% динозавра, его 200 костей специалисты собрали в скелет восьми метров в длину и трех – в высоту. Джона выставили на всеобщее обозрение на прошлой неделе в аукционном доме Drouot.

На черепе Джона сохранились повреждения, которые могут говорить о том, что он был убит другими динозаврами во время битвы. Трицератопс погиб в древней пойме, его останки были погребены в грязи, которая сохранила их на долгие миллионы лет.

По словам палеонтолога Якопо Бриано, который участвовал в реконструкции Джона, этот скелет – шедевр. Ученые находили немало черепов трицератопсов, но редко они бывают почти полностью восстановлены.

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