Большой Джон ушел с молотка. Во Франции за рекордную цену продали скелет самого крупного трицератопса в мире

Окаменелые останки Большого Джона – самого крупного найденного трицератопса – продали в Париже по рекордной цене в 6,65 миллиона евро. Его купил частный анонимный коллекционер из США, сообщает 21 октября BBC.



Представитель покупателя заявил, что тот был «абсолютно воодушевлен идеей заполучить такую вещь для личного пользования». Палеонтологам удалось выкопать 60% динозавра, его 200 костей специалисты собрали в скелет восьми метров в длину и трех – в высоту. Джона выставили на всеобщее обозрение на прошлой неделе в аукционном доме Drouot.