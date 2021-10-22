В полиции рассказали подробности аварии: по предварительной информации, водитель легкового «Фольксвагена» выехал на встречку, где столкнулся с маршруткой №343, в которой находились 13 человек. В результате мужчина погиб, его тело деблокировали спасатели. В маршрутке пострадали девять человек, в том числе водитель. Все они получили средний вред здоровью. Как сообщалось ранее, восьмерых госпитализировали, один от поездки в больницу отказался после осмотра «скорой». В региональном ГУ МЧС уточнили, что в ликвидации последствий происшествия принимают участие три единицы техники и 14 спасателей.
Водитель «Фольксвагена» выехал на встречку. В полиции рассказали о смертельном ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе
Смертельное ДТП с маршруткой в Петербурге началось с выезда на встречку
Полиция Красносельского района проводит проверку после смертельного ДТП на Петергофском шоссе. Об этом в ночь на 22 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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