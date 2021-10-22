«Утвержденный» граффити-уголок на Васильевском пал жертвой капремонта

Как сообщили 21 октября в пресс-службе УК «Мир», компания сожалеет о вынужденном решении, но «создание безопасных условий проживания граждан — первичная задача жилищно-коммунальных служб». Капремонт в доме 58А не проводился уже сто лет, и пришло время обновить фасад.

На 15-й линии Васильевского острова закрасили серию граффити, посвященных музыке. Рисунки были одобрены управляющей компанией, но капремонт взял свое.

Стены здания украсили граффити в ноябре прошлого года по инициативе УК — там сочли это хорошей альтернативой «серым и невзрачным фасадам». Темы и эскизы рисунков согласовали с жителями дома.

«В тот солнечный день стены вокруг сада превратились в стрит-арт выставку — десяток уличных художников, объединенных организаторами мероприятия в своеобразный художественный фестиваль, в живом режиме разрисовали стены сада росписями, посвященными Олегу Николаевичу Каравайчуку — композитору, дирижёру, пианисту, музыканту, автору музыки ко многим кинофильмам и спектаклям, внесшему особый вклад в развитие современного искусства», — отметили в УК.



В компании заверяют, что после капремонта подадут заявление в комитет по градостроительству, чтобы восстановить граффити-галерею.

