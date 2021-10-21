Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории: Начнешь и шило в стенку

Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября рассказал, как относится к своей роли в истории.
«Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, можно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне. Вот как только начнешь думать, а как бы там это не вышло, а как бы там то не случилось, а что скажет княгиня Марья Алексеевна — ну и все, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивай активную производственную деятельность», — сказал президент России.
Путин: Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, можно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения. Вот как только начнешь думать «а как бы там это не вышло, а что скажет княгиня Марья Алексеевна», ну и все, пиши пропало. pic.twitter.com/P0IxKa5178— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 21, 2021
Путин подчеркнул, что главными достижениями за годы работы считает сокращение бедности, восстановление экономики и борьбу с терроризмом.