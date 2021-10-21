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Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории: Начнешь и шило в стенку

Путин рассказал, почему не думает о своей роли в истории

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Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября рассказал, как относится к своей роли в истории.

«Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, можно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне. Вот как только начнешь думать, а как бы там это не вышло, а как бы там то не случилось, а что скажет княгиня Марья Алексеевна — ну и все, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивай активную производственную деятельность», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что главными достижениями за годы работы считает сокращение бедности, восстановление экономики и борьбу с терроризмом.

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Комментарии (13)

266405415
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайт.е, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Cвифт
.... о достижениях.
--- Шесть сотрудников подмосковной прокуратуры, среди них - заместитель прокурора города Лыткарино, уволены с работы за лайки под постами и подписки на страницы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает Baza со ссылкой на свои источники в ведомстве.
.... кому, как не прокурорам о них знать.
Иван 2пырьев
А че он так сидит? Привет геморрой?
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