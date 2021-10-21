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«Очень раскаивался, даже женился». Петербуржец купил психотропные таблетки для хорошего сна и получил четыре года условно

Петербуржца признали виновным в контрабанде психотропных веществ

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Московский райсуд Петербурга огласил приговор горожанину, который купил таблетки с психотропным веществом, чтобы, как он заявил, спастись от бессонницы. Его признали виновным в контрабанде запрещенного, сообщает 21 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Не позднее мая прошлого года петербуржец заказал 250 таблеток из Чехии — через Telegram. В июне их обнаружили сотрудники Пулковской таможни, и заказчику пришлось отвечать.

Вину он полностью признал, рассказал, что указал для доставки адрес друга, чтобы не узнали родители, а покупал товар «для успокоения и борьбы с бессонницей». Более того, подсудимый «очень раскаивался и даже женился перед оглашением приговора», так что теперь он — социализированный гражданин.

Мужчина получил 4 года условно с 3,5 годами испытательного срока по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ.

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Комментарии (5)

266405415
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень нело.вко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
SOFIA
А у меня бывает жуткий спазм сосудов, при этом мгновенно поднимается до критических значений давление и никакие не сбивают, пока скорая не приедет и спазм не снимет феназепам ом, примерно раз в пол года, весна и осень, при смене сезонов. Но... При этом, мне его никак и нигде не купить! Гоняю скорую просто из за таблетки спазм снять сосудов, другие препараты не помогают, вот что делать? А в Питере, так у всех проблемы из за климата сложного, им должны антидепрессанты вообще выделять всем.
AndrewBarsik
Валерианка хорошо помогает заснуть. А подлые стукачи размещают рекламу, а потом сдают того, кто заказал.
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