«Очень раскаивался, даже женился». Петербуржец купил психотропные таблетки для хорошего сна и получил четыре года условно

Московский райсуд Петербурга огласил приговор горожанину, который купил таблетки с психотропным веществом, чтобы, как он заявил, спастись от бессонницы. Его признали виновным в контрабанде запрещенного, сообщает 21 октября объединенная пресс-служба городских судов.



Не позднее мая прошлого года петербуржец заказал 250 таблеток из Чехии — через Telegram. В июне их обнаружили сотрудники Пулковской таможни, и заказчику пришлось отвечать.



Вину он полностью признал, рассказал, что указал для доставки адрес друга, чтобы не узнали родители, а покупал товар «для успокоения и борьбы с бессонницей». Более того, подсудимый «очень раскаивался и даже женился перед оглашением приговора», так что теперь он — социализированный гражданин.

