Путин: Проблемы в СССР были, но нельзя мазать все черной краской

В СССР были проблемы, но нельзя забывать и о позитивных моментах. Об этом 21 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».



«В Советском Союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать только одной черной красной — неправильно, грубо и неприлично. Я знаю, такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны только того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет», — сказал Путин.