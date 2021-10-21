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Путин: Проблемы в СССР были, но нельзя мазать все черной краской

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В СССР были проблемы, но нельзя забывать и о позитивных моментах. Об этом 21 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

«В Советском Союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать только одной черной красной — неправильно, грубо и неприлично. Я знаю, такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны только того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет», — сказал Путин.

Среди положительного президент выделил патриотизм, верховенство духовного над материальным, семейные ценности. Негативным же, по словам Путина, было отсутствие частной собственности, которое привело к «уравниловке» и сказалось на отношении к работе.

«Но сейчас другая жизнь, и мы исходим из того, что она развивается так, как она есть, и мы, в принципе, признаем современные реалии», — отметил он.

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Комментарии (16)

VKuser199962806
Я готов много простить даже Сталину и Дзержинскому только за то, как они боролись с религиозным мракобесием
266404821
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент пр.иходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
angel of death
В СССР всё было лучше, чем при этом неадеквате. Даже статья за мужеложство была, не то что сейчас в тайгу с шойгу на месяц...
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