Авария на Маршала Говорова остановила трамваи. На путях столкнулись машины

Вечером 21 октября на трамвайных путях на улице Маршала Говорова столкнулись две машины. Авария остановила общественный транспорт, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



«ДТП произошло около 18:05 возле дома 33 по улице Маршала Говорова. В сторону Автово 41-й трамвай идет только до Оборонной улицы, в другую — 41-й и 36-й едут до Маршала Говорова, 33», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

