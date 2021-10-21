FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Авария на Маршала Говорова остановила трамваи. На путях столкнулись машины

Авария на путях остановила трамваи в Кировском районе

3
Печать

Вечером 21 октября на трамвайных путях на улице Маршала Говорова столкнулись две машины. Авария остановила общественный транспорт, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

«ДТП произошло около 18:05 возле дома 33 по улице Маршала Говорова. В сторону Автово 41-й трамвай идет только до Оборонной улицы, в другую — 41-й и 36-й едут до Маршала Говорова, 33», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

ПоделитьсяПоделиться

Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266080060
Блин, два ушлёпка на ушатаных тачках столкнулись мальца, и весь транспорт большого района с кучей людей после работы должен ехать объездными путями.... это РФ....
lamer
"«Фонтанка» направила запрос в ГИБДД" - ну и чо, там уже скоро год, как тишина по линии пресс-службы. Не то, что ранее. Правда, товарищи журналисты?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний