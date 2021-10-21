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В Петербурге оштрафовали восьмерых жителей, которые зарабатывали проституцией

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В Петербурге оштрафовали восьмерых горожан, которые прямо или косвенно зарабатывали на жизнь с помощью проституции. Каждый из них поплатился за общественно порицаемую деятельность штрафом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 октября, первому фигуранту досталось за то, что наносил на асфальт номера организаций, предоставляющих услуги любителям «клубнички». В качестве вознаграждения Сергеев ежедневно получал две тысячи рублей.

История Гончарова, в свою очередь, началась с сайта «Авито». Там он нашел непыльную работу в сауне «Царь Баня»: требовалось привозить девушек в финскую баню и ждать, когда те покинут «парилку». С каждой оказанной секс-работницей услугой ему платили полторы тысячи рублей.

«В данной сауне оказывали интимные услуги сексуального характера Мария и Камилла. Мария и Камилла, в свою очередь, рассказали, что получают по шесть тысяч рублей в час», — отметили в пресс-службе.

Не повезло и Мухамедову, который работал охранником в интим-салоне. Мужчина проводил фейсконтроль: открывал дверь клиентам и оценивал их внешний вид. Кроме того, следил за поддержанием порядка и курировал вопросы безопасности любовных жриц. За 12 часов службы он получал полторы тысячи рублей.

Удача изменила и администратору заведения для взрослых по фамилии Дзюба, которая была на ресепшене, пока в помещении находились шесть секс-работниц.

Штраф за проституцию получила и Лариса, которая объяснила свой способ заработка тяжелым материальным положением. За аналогичное правонарушение также денежно наказали Александру.

За преступления по 6.11 и 6.12 статьям КоАП РФ семь фигурантов административных дел заплатят по две тысячи рублей, еще одна девушка — полторы.

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Комментарии (14)

Random_spb
Вокруг метро Пр. Просвещения 10 лет цветет целый квартал красных фонарей.
Фирменная черта: полностью обклеенные секс-рекламой остановки и столбы.
panikspb
Повод перейти им на удалёнку: там безопасней здоровью, ценник выше, обязанности ниже. В сегодняшнем интервью Ф подробности были
Otkating
Комсомольское собрание.
Комсорг:
- Сегодня на повестке дня один вопрос - Комсомолка Иванова
стала валютной проституткой. Расскажи нам, Иванова,
как ты умудрилась стать валютной проституткой?
- Повезло наверное.
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