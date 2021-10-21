В Петербурге оштрафовали восьмерых жителей, которые зарабатывали проституцией

В Петербурге оштрафовали восьмерых горожан, которые прямо или косвенно зарабатывали на жизнь с помощью проституции. Каждый из них поплатился за общественно порицаемую деятельность штрафом.



Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 октября, первому фигуранту досталось за то, что наносил на асфальт номера организаций, предоставляющих услуги любителям «клубнички». В качестве вознаграждения Сергеев ежедневно получал две тысячи рублей.



История Гончарова, в свою очередь, началась с сайта «Авито». Там он нашел непыльную работу в сауне «Царь Баня»: требовалось привозить девушек в финскую баню и ждать, когда те покинут «парилку». С каждой оказанной секс-работницей услугой ему платили полторы тысячи рублей.

