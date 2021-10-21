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«Решением президента». Госдума разрешила Путину продлять предельные сроки службы генералов и маршалов

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Государственная Дума 21 октября приняла в первом чтении законопроект Владимира Путина, который даёт президенту право продлять предельные сроки службы генералам и маршалам. Соответствующая отметка появилась на странице документа в базе Госдумы.

В закон «О воинской обязанности и военной службе» вносится новое положение, согласно которому в военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, «может заключаться новый контракт о прохождении военной службы» на срок, «установленный решением президента Российской Федерации». Документ коснётся маршалов, генералов армий, адмиралов флота.

В пояснительной записке Владимир Путин напоминает, что на данный момент для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе — 65 лет, но с ними может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», — говорится в обосновании к законопроекту.

Фото: kremlin.ru
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Продление предельных сроков службы высокопоставленных военных пенсионеров по мнению председателя комитета по обороне Андрея Картаполова будет полезно для безопасности государства.

«Вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства», — цитирует новостная лента сайта Госдумы бывшего заместителя Министра обороны, а ныне депутата от фракции «Единая Россия».

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (2)

Bambr
Та, фигня, скоро сам себе разрешит продлевать сроки жизни, заберет у апостола Петра ключи от ворот и сам будет решать кто попадёт в "клуб".
Ruth D. Armstead
Все , амба! Туши свет - сливай воду.
Все ветки зафиксированы, преемственность закреплена.
Власть и чины только для своих.
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