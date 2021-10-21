«Решением президента». Госдума разрешила Путину продлять предельные сроки службы генералов и маршалов

В закон «О воинской обязанности и военной службе» вносится новое положение, согласно которому в военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, «может заключаться новый контракт о прохождении военной службы» на срок, «установленный решением президента Российской Федерации». Документ коснётся маршалов, генералов армий, адмиралов флота.

Государственная Дума 21 октября приняла в первом чтении законопроект Владимира Путина, который даёт президенту право продлять предельные сроки службы генералам и маршалам. Соответствующая отметка появилась на странице документа в базе Госдумы.

В пояснительной записке Владимир Путин напоминает, что на данный момент для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе — 65 лет, но с ними может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», — говорится в обосновании к законопроекту.