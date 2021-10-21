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Госдума хочет ограничить выдачу кредитов физическим лицам

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Государственная дума 21 октября приняла в первом чтении законопроект бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Дивинского и уже экс-депутата от фракции «Единая Россия», который он написал вместе с председателем парламентского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Инициатива даёт Банку России право устанавливать ограничения по выдаче кредитов и микрозаймов физическим лицам, сообщает 21 октября сайт Госдумы.

Закон о ЦБ дополняется новой статьёй, которая позволяет «госбанкирам» на основании решения Совета директоров «в качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации» устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций «прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения».

В пояснительной записке отмечается, что «положения законопроекта применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности».

Ограничения не касаются кредитов и займов, обязательства физического лица по которым обеспечены ипотекой, кредитов в долевом строительстве, а также кредитов обеспеченных залогом автомототранспортного средства.

В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных ЦБ ограничений Банк России будет вправе взыскивать штрафы, ограничивать проведение отдельных операций на срок до шести месяцев.

Документ также предписывает обязать банки и микрофинансовые организации информировать клиентов о введенных ограничениях на кредитование физлиц.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, если будет принят Госдумой в трёх чтениях, одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

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Комментарии (2)

aborigenSPB
Если люди будут свободны от кредитов, кто-же за них убогих голосовать будет?
KGB has yo
правильно, пусть дохнул эти лица, пенсионный фонд не резиновый!
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