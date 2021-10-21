Трассу «Скандинавия» в Ленобласти будут перекрывать два дня

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области будут временно перекрывать движение транспорта ради переустройства электросетей. Водителей заставят подождать в субботу, 23 октября, и во вторник, 26 октября.



Как сообщает 21 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября на 114-м километре трассы в период с 12:00 до 17:00 будут четыре раза останавливать движение на 10 минут. Затем 26 октября там же в период с 13:00 до 14:30 три раза перекроют проезд на 15 минут.