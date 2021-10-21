Фонд капремонта оштрафовали на 200 тысяч рублей за работы подрядчика в доме Бебутовой

В 2020 году Фонд капремонта заключил договор на ремонт дворовых фасадов регионального памятника — дома, названного по имени последней владелицы — княгини Анны Николаевны Бебутовой. Подрядчик, не получив разрешение комитета по охране памятников, отремонтировал и покрасил штукатурную отделку и декор на дворовых фасадах.

Октябрьский районный суд Петербурга 21 октября оштрафовал на 200 тысяч рублей Фонд капитального ремонта за действия подрядчика, который без разрешения комитета по охране памятников провел фасадные работы в доме Бебутовой в переулке Макаренко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«На отдельных участках имеются дефекты на штукатурных гладях стен в виде неровностей поверхности штукатурки, пятен на окрасочном слое; работы по ремонту облицовочного кирпича на дворовых фасадах, на отдельных участках швы между кирпичом выполнены некачественно», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, на брандмауэрной стене и других участках здания есть трещины, местами — дефекты в виде некачественных замазок. Отчетная документация в КГИОП о выполнении работ не поступала, и комитет не принимал эти работы.



Кроме того, был проведен ремонт и лицевого фасада, на которое комитет по охране памятников также не выдавал разрешение.



ООО «Матис», согласно данным СПАРК, в 2021 году заключил 24 госконтракта на 296,5 млн рублей. Из них три на 110 тысяч рублей (все касаются авторского надзора по восстановлению зеленых насаждений) были прекращены по соглашению сторон. С Фондом капремонта за последние пять лет компания заключила 17 контрактов на 142 млн рублей, из них в текущем году 4 контракта на 18 млн и 7 контрактов на 109 млн в 2020 году. Фирмой напополам владеют Матюшкины Дмитрий и Николай.

