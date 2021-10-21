Фонд капремонта оштрафовали на 200 тысяч рублей за работы подрядчика в доме Бебутовой

Октябрьский районный суд Петербурга 21 октября оштрафовал на 200 тысяч рублей Фонд капитального ремонта за действия подрядчика, который без разрешения комитета по охране памятников провел фасадные работы в доме Бебутовой в переулке Макаренко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В 2020 году Фонд капремонта заключил договор на ремонт дворовых фасадов регионального памятника — дома, названного по имени последней владелицы — княгини Анны Николаевны Бебутовой. Подрядчик, не получив разрешение комитета по охране памятников, отремонтировал и покрасил штукатурную отделку и декор на дворовых фасадах.
«На отдельных участках имеются дефекты на штукатурных гладях стен в виде неровностей поверхности штукатурки, пятен на окрасочном слое; работы по ремонту облицовочного кирпича на дворовых фасадах, на отдельных участках швы между кирпичом выполнены некачественно», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, на брандмауэрной стене и других участках здания есть трещины, местами — дефекты в виде некачественных замазок. Отчетная документация в КГИОП о выполнении работ не поступала, и комитет не принимал эти работы.
Кроме того, был проведен ремонт и лицевого фасада, на которое комитет по охране памятников также не выдавал разрешение.
ООО «Матис», согласно данным СПАРК, в 2021 году заключил 24 госконтракта на 296,5 млн рублей. Из них три на 110 тысяч рублей (все касаются авторского надзора по восстановлению зеленых насаждений) были прекращены по соглашению сторон. С Фондом капремонта за последние пять лет компания заключила 17 контрактов на 142 млн рублей, из них в текущем году 4 контракта на 18 млн и 7 контрактов на 109 млн в 2020 году. Фирмой напополам владеют Матюшкины Дмитрий и Николай.