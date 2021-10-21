Сергей Михалок во время концерта «Ляпис 98» «зарядил быка» в нос зрителю

Видео с концерта группы «Ляпис 98» в Полтаве разошлось по соцсетям 21 октября, выступление прошло накануне вечером. Как пишут украинские СМИ и телеграм-каналы, подвыпивший зритель, стоя у сцены, сказал что-то нелицеприятное Михалку. Он позвал его на сцену. «А кто дает жизни, Саша Башлачев? И ты сейчас дашь? Давай», — подначивал музыкант зрителя, который вышел со своей гитарой. Но до песен не дошло, Михалок переключился на требование показать билет. «Как ты сюда попал? На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста?» — заводился артист. Зритель предположил, что может случиться драка, Михалок его опасения подтвердил и ударил головой в лицо. «Перебор!» — крикнул кто-то из зала.

Судя по видео, побитого сразу увели со сцены. Попытался уйти и Михалок, но его остановили музыканты.



После артист обратился к залу и объяснил, что «кому-то надо один номер, кому-то другой», а общаться с публикой непросто. «Поэтому, конечно, когда приходит уличный музыкант, пропитый, который попал сюда, конечно же, не за деньги... я отношусь с уважением к тому, что он пришел сюда на шару со своей гитарой. Мне пришлось ему быка зарядить, потому что если ты не готов что-то публике показать, то зачем на сцену лезть со своей балалайкой», — рассуждал Михалок. Он также отметил, что и сам долгое время играл в переходах, а сейчас должен следить за порядком на концерте. По мнению артиста, он поступил «достаточно честно», позвав зрителя на сцену. Михалок также отметил, что любой имеет право возмутиться.



«Это всего лишь обыкновенный драматический прием под названием «искусственный конфликт», без которого невозможна ни одна пьеса», — заключил Михалок и продолжил концерт.



Это не первый раз, когда артист дерется со зрителями на своих концертах.