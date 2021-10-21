При спасении катера из Охты расплескали топливо. Росприроднадзор ищет, с кого спросить

Акваторию Охты очищали от локального загрязнения в Красногвардейском районе Петербурга. «Радуга» расплескалась при подъёме полузатонувшего катера, свидетелями стали инспекторы Росприроднадзора.
Росприроднадзор по СЗФО
Как сообщили в пресс-службе департамента по СЗФО, следы нефтепродуктов на поверхности Охты обнаружили 21 октября, под конец патрулирования акватории. По поверхности в районе Уткина проспекта распространялась плёнка, искать источник долго не пришлось — рядом как раз шли работы по подъёму полузатонувшего катера.
Последствия аварийного разлива ликвидировали приехавшие после заявки сотрудники ГУП «Пиларн»: акваторию обработали активной пеной, установили нитку боновых заграждений.
«По факту нештатной ситуации управление проведёт надзорные мероприятия. В действиях организации, осуществлявшей работы по подъему судна, усматривается несоблюдение требований к охране водных объектов», — уточнили в департаменте.
Судя по логотипу, из воды поднимали катер подведомственного Смольному «Экостроя». «Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по природопользованию.