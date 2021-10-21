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При спасении катера из Охты расплескали топливо. Росприроднадзор ищет, с кого спросить

Утечка нефтепродуктов произошла на реке Охте в Петербурге

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Акваторию Охты очищали от локального загрязнения в Красногвардейском районе Петербурга. «Радуга» расплескалась при подъёме полузатонувшего катера, свидетелями стали инспекторы Росприроднадзора.

Росприроднадзор по СЗФО

Как сообщили в пресс-службе департамента по СЗФО, следы нефтепродуктов на поверхности Охты обнаружили 21 октября, под конец патрулирования акватории. По поверхности в районе Уткина проспекта распространялась плёнка, искать источник долго не пришлось — рядом как раз шли работы по подъёму полузатонувшего катера.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО
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Последствия аварийного разлива ликвидировали приехавшие после заявки сотрудники ГУП «Пиларн»: акваторию обработали активной пеной, установили нитку боновых заграждений.

«По факту нештатной ситуации управление проведёт надзорные мероприятия. В действиях организации, осуществлявшей работы по подъему судна, усматривается несоблюдение требований к охране водных объектов», — уточнили в департаменте.

Фото: скриншот видео
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Судя по логотипу, из воды поднимали катер подведомственного Смольному «Экостроя». «Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по природопользованию.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО
Фото: скриншот видео
© Фонтанка.Ру

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