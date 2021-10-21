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Водитель Mitsubishi на Лесном решил повернуть под носом у трамвая, но фокус не удался

Автомобиль подлез под трамвай и получил удар в бок на Лесном проспекте

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Трамвай намял бок автомобилю в Выборгском районе Петербурга днем 21 октября. Авария остановила движение электротранспорта почти на час.

О ДТП с участием трамвая и автомобиля Mitsubishi у станции метро «Выборгская» сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно, что кроссовер получил удар в левый бок.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 14:31 на Лесном проспекте, у пересечения с улицей Смолячкова. Автомобиль ехал попутно с трамваем 20-го маршрута, а затем стал поворачивать налево и получил удар передним бампером в бок. «Водитель автомобиля признал свою вину», — добавили в пресс-службе.

Из-за ДТП трамваи на Лесном встали почти на час. Движение было восстановлено только в 15:23.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Измельчали, однако, камикадзе...
То ли дело раньше, на Митсубиши А6М (он же Зеро) доблестные самураи авианосцы на таран брали, а сейчас что - трамвай тарантасом... Эх😂😂😂
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