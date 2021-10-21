Водитель Mitsubishi на Лесном решил повернуть под носом у трамвая, но фокус не удался

Трамвай намял бок автомобилю в Выборгском районе Петербурга днем 21 октября. Авария остановила движение электротранспорта почти на час.
О ДТП с участием трамвая и автомобиля Mitsubishi у станции метро «Выборгская» сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно, что кроссовер получил удар в левый бок.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 14:31 на Лесном проспекте, у пересечения с улицей Смолячкова. Автомобиль ехал попутно с трамваем 20-го маршрута, а затем стал поворачивать налево и получил удар передним бампером в бок. «Водитель автомобиля признал свою вину», — добавили в пресс-службе.
Из-за ДТП трамваи на Лесном встали почти на час. Движение было восстановлено только в 15:23.