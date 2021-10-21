70% покупателей квартир не хотят ждать сдачи дома дольше полутора лет

Большинство покупателей новостроек хотят получить квартиру в течение года-полутора после заключения сделки. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», более 70% спроса приходится на жилые комплексы со сроком сдачи не позднее 2023 года. В этом году 37% покупателей отдали предпочтение домам со сроком сдачи в 2022 году, а 34% желают получить ключи от нового жилья в 2023 году.



Как уточняют аналитики, 2020 год на рынке недвижимости отметился значительным сокращением объёмов вывода в продажу новых объектов, что привело к увеличению доли квартир в сданных домах в структуре продаж до 15%. В первом полугодии 2021 года показатель вернулся к традиционному уровню доли сделок в готовых домах — 11%. Это произошло за счет активного пополнения рынка новыми объектами и сокращения предложений в сданных домах.

