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В Доме Радио покажут фотографии Александра Родченко

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В галерее Дома Радио с 25 октября можно будет увидеть пятьдесят восемь работ классика авангарда, в том числе снимки «Балконы», «Пожарная лестница», «Пионер-трубач», «Оркестр. Беломорский канал», портреты Владимира Маяковского, Лили Брик и других именитых друзей Александра Родченко.

Лиля Брик
Лиля БрикФото: Александр Родченко
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В канун выставки, 23 октября в 15 часов, в Доме Радио также презентуют книгу «Александр Родченко. 1920 — 1930». Также у проекта есть программа мероприятий, в том числе кинопоказов.

Александр Родченко (1891 — 1956) — живописец, график, скульптор, художник кино и театра, яркий представитель фотографии Нового видения. Был профессором Вхутемаса-Вхутеина. В 20-е годы приобрёл свою первую фотокамеру, работал с необычными ракурсами, считал принципиально важным навык «необыкновенно» видеть обыкновенные вещи. Родченко работал фотокорреспондентом, в кино, рекламе и театрах, в 30-е его даже секретно командировки на Беломорстрой, чтобы заснять окончание строительства и открытие канала. Его влияние на советскую визуальную эстетику сложно переоценить.

Выставка работ Александра Родченко пройдёт с 25 октября 2021 по 9 января 2022 в галерее Дома Радио. Вход — по сеансам, которые начинаются каждый час с 11 до 21 часа.

16+

Анастасия Семенович

Лиля Брик
Лиля БрикФото: Александр Родченко

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