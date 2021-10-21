В Доме Радио покажут фотографии Александра Родченко

В галерее Дома Радио с 25 октября можно будет увидеть пятьдесят восемь работ классика авангарда, в том числе снимки «Балконы», «Пожарная лестница», «Пионер-трубач», «Оркестр. Беломорский канал», портреты Владимира Маяковского, Лили Брик и других именитых друзей Александра Родченко.

В канун выставки, 23 октября в 15 часов, в Доме Радио также презентуют книгу «Александр Родченко. 1920 — 1930». Также у проекта есть программа мероприятий, в том числе кинопоказов.



Александр Родченко (1891 — 1956) — живописец, график, скульптор, художник кино и театра, яркий представитель фотографии Нового видения. Был профессором Вхутемаса-Вхутеина. В 20-е годы приобрёл свою первую фотокамеру, работал с необычными ракурсами, считал принципиально важным навык «необыкновенно» видеть обыкновенные вещи. Родченко работал фотокорреспондентом, в кино, рекламе и театрах, в 30-е его даже секретно командировки на Беломорстрой, чтобы заснять окончание строительства и открытие канала. Его влияние на советскую визуальную эстетику сложно переоценить.

