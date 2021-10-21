Скончался экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Ушел из жизни музыкант Дмитрий Галицкий — участник «золотого состава» ВИА «Синяя птица», работавший с «ДДТ», Евгением Осиным, Вячеславом Малежиком и другими группами и исполнителями. О его кончине 21 октября сообщили на странице «ДДТ клуб».



Дмитрий Галицкий играл в «ДДТ» в 1995–1996 годах, участвовал в создании десятого альбома «ДДТ» — «Любовь» как клавишник и бэк-вокалист. Поклонникам творчества рок-коллектива хорошо известен клавишный проигрыш Галицкого в композиции «Я у вас…».



В ВИА «Синяя птица» музыкант проработал с 1978 по 1991 год, когда у всех на слуху были песни коллектива «Там, где клен шумит...», «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты!», «Белый пароход».