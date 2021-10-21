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Песков: Путин пока не будет проводить очных встреч

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Пресс-секретарь президента России рассказал о работе Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Очных мероприятий у Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пока не будет», – цитирует 21 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, глава государства продолжит работать по видеосвязи. Песков также добавил, что приема и вручений наград в День народного единства не запланировано.

Президент в сентябре уходил на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

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Комментарии (1)

Skrepy
Зачем же он тогда якобы вакцинировался на камеру ? Или это витаминка была ?
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