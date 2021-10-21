Песков: Путин пока не будет проводить очных встреч

Пресс-секретарь президента России рассказал о работе Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.



«Очных мероприятий у Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пока не будет», – цитирует 21 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



По его словам, глава государства продолжит работать по видеосвязи. Песков также добавил, что приема и вручений наград в День народного единства не запланировано.



Президент в сентябре уходил на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

