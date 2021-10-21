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Суд в Петербурге оштрафовал авиакомпанию «Россия» за отсутствие доказательств проведения дезинфекции в самолетах

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Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности авиакомпанию «Россия». Перевозчику назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 октября, фирма не предоставила документы, которые подтверждают проведение обеззараживания в самолетах по шести направлениям.

«Не представлены документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции воздушных судов СПб — Симферополь, СПб — Мурманск, СПб — Ростов, СПб — Калининград, СПб — Нижний Новгород, СПб — Минеральные Воды», — отметили в пресс-службе.

Авиакомпания также не предоставила свидетельства прохождения профессиональной подготовки сотрудников наземной бригады «России». К задачам, которые должны уметь решать работники, относится в том числе качественное оказание первой помощи при отравлении дезинфекционными средствами.

Представители перевозчика не признали вину и просили прекратить производство. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании.

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Комментарии (1)

264934931
оштрафовали авиакомпанию, а расплатятся пассажиры.
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