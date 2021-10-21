Суд в Петербурге оштрафовал авиакомпанию «Россия» за отсутствие доказательств проведения дезинфекции в самолетах

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 октября, фирма не предоставила документы, которые подтверждают проведение обеззараживания в самолетах по шести направлениям.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности авиакомпанию «Россия». Перевозчику назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Авиакомпания также не предоставила свидетельства прохождения профессиональной подготовки сотрудников наземной бригады «России». К задачам, которые должны уметь решать работники, относится в том числе качественное оказание первой помощи при отравлении дезинфекционными средствами.



Представители перевозчика не признали вину и просили прекратить производство. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании.

