Собянин дал прогноз по пику заболеваемости в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшее время жителей города ожидает увеличение числа инфицированных.



«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — написал глава Москвы в своем блоге 21 октября.



«Фонтанка» сообщала, что в столице России «ковидные каникулы» продлятся с 28 октября по 7 ноября. Собянин приостановил работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других — за исключением мест продажи лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости.

