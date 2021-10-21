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Собянин дал прогноз по пику заболеваемости в Москве

Москва в ближайшие дни достигнет исторических пиков по ковид-заболеваемости, заявил мэр Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшее время жителей города ожидает увеличение числа инфицированных.

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — написал глава Москвы в своем блоге 21 октября.

«Фонтанка» сообщала, что в столице России «ковидные каникулы» продлятся с 28 октября по 7 ноября. Собянин приостановил работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других — за исключением мест продажи лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости.

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Комментарии (7)

AKo
"Москва в ближайшие дни достигнет исторических пиков по ковид-заболеваемости, заявил мэр Собянин" - Такое ощущение, что это и является целью, к которой они стремятся
262224921
Заметьте не пиков в строительстве корпусов ультрасовременных клиник , не пиков в производстве натуральных и полезных продуктов , не пиков доходов граждан .........а пиков заболеваемости . Вот в этом всём и есть суть России и её управленческого аппарата
DEMOMON
А что, Собянин какой-то там доктор-прогнозист, что даёт такие заключения?
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