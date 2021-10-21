FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Замначальника отдела полиции в Петербурге приговорили к 2,5 годам лишения свободы за покровительство шаверме

2
Печать

Заместитель начальника отдела полиции в Невском районе Петербурга Владимир Жуленко приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

Жуленко признан виновным в том, что 9 февраля он взял от представителя кафе «Евро Кебаб» на Рыбацком проспекте 30 тысяч рублей. За деньги полицейский обещал не проводить проверки шавермы, бездействовать и не привлекать сотрудников сети к административной ответственности за торговлю алкоголем и нарушение миграционного законодательства.

При получении взятки Жуленко был задержан коллегам из собственной безопасности главка. Кроме реального срока, ему запретили в течении двух лет занимать должности связанные с выполнением функции представителя власти.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260795851
Фамилия говорящая )))
netty_90
Нужно бы и начальника Всеволожской полиции проверить. 20 раз оставлял заявление о нелегальной торговле в палатках в Кудрово, никто ни разу не приехал даже.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний