Замначальника отдела полиции в Петербурге приговорили к 2,5 годам лишения свободы за покровительство шаверме

Заместитель начальника отдела полиции в Невском районе Петербурга Владимир Жуленко приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

Жуленко признан виновным в том, что 9 февраля он взял от представителя кафе «Евро Кебаб» на Рыбацком проспекте 30 тысяч рублей. За деньги полицейский обещал не проводить проверки шавермы, бездействовать и не привлекать сотрудников сети к административной ответственности за торговлю алкоголем и нарушение миграционного законодательства.