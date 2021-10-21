Замначальника отдела полиции в Петербурге приговорили к 2,5 годам лишения свободы за покровительство шаверме

Заместитель начальника отдела полиции в Невском районе Петербурга Владимир Жуленко приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба прокуратуры по Петербургу.
Жуленко признан виновным в том, что 9 февраля он взял от представителя кафе «Евро Кебаб» на Рыбацком проспекте 30 тысяч рублей. За деньги полицейский обещал не проводить проверки шавермы, бездействовать и не привлекать сотрудников сети к административной ответственности за торговлю алкоголем и нарушение миграционного законодательства.
При получении взятки Жуленко был задержан коллегам из собственной безопасности главка. Кроме реального срока, ему запретили в течении двух лет занимать должности связанные с выполнением функции представителя власти.