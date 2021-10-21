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В отели Калининградской области начнут заселять только с QR-кодами или отрицательными ПЦР-тестами

В Калининградской области изменили правила заселения в гостиницы с 28 октября по 7 ноября. Для размещения в гостевых домах потребуется QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (не старше трех дней).

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Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак попросил представителей туристической отрасли заранее предупреждать об этом гостей. Такое сообщение он сделал 21 октября на своей странице в Facebook.

«Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше 3 дней)», — написал Ермак.

Система QR-кодов в регионе действует с 8 октября и распространяется не только на кафе, рестораны и прочие организации общепита, но и на торговые центры и крупные непродовольственные магазины.

С начала ноября без QR-кода в Калининградской области нельзя будет находиться в фитнес-центрах и организациях культуры — музеях, театрах, кинотеатрах, на концертных площадках, в выставочных залах и библиотеках.

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Комментарии (1)

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