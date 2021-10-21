В отели Калининградской области начнут заселять только с QR-кодами или отрицательными ПЦР-тестами

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак попросил представителей туристической отрасли заранее предупреждать об этом гостей. Такое сообщение он сделал 21 октября на своей странице в Facebook.



«Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше 3 дней)», — написал Ермак.



Система QR-кодов в регионе действует с 8 октября и распространяется не только на кафе, рестораны и прочие организации общепита, но и на торговые центры и крупные непродовольственные магазины.

