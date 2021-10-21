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Петербурженка заявила о похищении 16-летнего друга-инвалида. Сам далеко уйти он не мог

В Приморском районе пропала слепая собака

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Жительница Петербурга озадачила полицейских поисками собаки. Хрупкое здоровье пропавшего питомца требует особого внимания.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, накануне утром дежурный 35 отдела полиции Приморского района города принял обращение от местной жительницы, которая отчаялась отыскать четвероногого друга. По словам женщины, около половины девятого утра она привязала собаку к забору у метро «Чёрная речка», а сама отошла купить газету.

Вернулась быстро, но след пса простыл. Петербурженка предполагает похищение, настаивая, что отправиться на самостоятельную прогулку собака не могла: 16-летний метис слепой, глухой и едва ходит.

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Комментарии (2)

Noisymouse
Как можно привязать и оставить даже на пять минут глухую и слепую собаку? У меня такой же старичок 15-ти лет - слепой и глухой. Он же абсолютно беззащитен(
266403210
Ох уж эти заголовки...
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