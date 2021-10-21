Накануне показатель суточной заболеваемости был
С начала пандемии в РФ насчитали
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила максимум с начала пандемии
В России за прошедшие сутки выявили
Накануне показатель суточной заболеваемости был
С начала пандемии в РФ насчитали
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