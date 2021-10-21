Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила максимум с начала пандемии

Накануне показатель суточной заболеваемости был 34 073 . Новых заболевших за прошедший день нашли во всех регионах, а лидерами по вкладу в коронавирусную статистику остаются Москва с 7 897 и Петербург с 3 280, сообщает 21 октября оперативный штаб.



С начала пандемии в РФ насчитали 8 131 164 случая коронавируса, из которых 676 510 приходится на Петербург.