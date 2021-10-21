FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила максимум с начала пандемии

В России за прошедшие сутки выявили 36 339 заболевших COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

8
Печать

Накануне показатель суточной заболеваемости был 34 073. Новых заболевших за прошедший день нашли во всех регионах, а лидерами по вкладу в коронавирусную статистику остаются Москва с 7 897 и Петербург с 3 280, сообщает 21 октября оперативный штаб.

С начала пандемии в РФ насчитали 8 131 164 случая коронавируса, из которых 676 510 приходится на Петербург.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

AlexZZZ
Странно, по РФ заболеваемость растет, а в СПб пока держится на одном уровне (последние 3 дня). Вышли на "плато"?
Смешно будет, если опять в СПб статистика будет горизонтальной линией ~3200/день. Как было зимой (~3700/день в течении месяца) и летом (~1900/день в течении июля).
А2020
Заболеваемость может ещё увеличиться, надо бороться со смертностью. Где новые схемы лечения, ну не помогает арбидол, разрешите ивермектин и гидроксихлорохин- прекрасные результаты!
VKuser199962806
Что- бы и дальше поднимать смертность, срочно закройте спортивные клубы, секции и бассейны. Пусть только в разрешенную церковь ходят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний