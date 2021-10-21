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В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса — показатель остается четырёхзначным три дня подряд

За прошедшие сутки летальную статистику от коронавируса пополнили 1 036 смертей, что стало новым рекордным показателем. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб.

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Накануне был установлен предыдущий максимум в 1028. Уже три дня этот показатель держится выше психологически важной отметки в 1000.

В Петербурге за сутки летальную статистику пополнили еще 68 смертей. Накануне их было 62.

С начала пандемии вирус забрал в России 227 389 жизни, из них 23 162 в Петербурге.

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Комментарии (3)

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"1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании госпожа Тэтчер заявила буквально следующее - "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек" - если кто-то может сказать, что такого заявления не было, то мы только этому порадуемся, но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было", – сказала Захарова.
Mikkä Karhunen
а нельзя узнать средний возраст умерших?а то какая то странная статистика
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