В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса — показатель остается четырёхзначным три дня подряд

Накануне был установлен предыдущий максимум в 1028. Уже три дня этот показатель держится выше психологически важной отметки в 1000.



В Петербурге за сутки летальную статистику пополнили еще 68 смертей. Накануне их было 62.

С начала пандемии вирус забрал в России 227 389 жизни, из них 23 162 в Петербурге.