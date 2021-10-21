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Спародировавшую пресс-секретаря МВД уссурийскую актрису отправили в колонию

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Пародистку из онлайн-шоу про вымышленного чиновника Виталия Наливкина на три месяца лишили свободы. Она прославилась после того, как исполнила роль пресс-секретаря МВД.

О решении суда 21 октября сообщает краевое управление министерства. 43-летняя Лариса Кривоносова, сказано в материале, систематически отклонялась от надзора — четыре года назад она вышла из колонии, где находилась за причинение тяжкого вреда.

Ранее она была арестована на 10 суток за нарушение правил надзора и наказана штрафом за ношение полицейской формы. Как комментировала сама Кривоносова, кому-то не понравился ее «карьерный рост». В роликах про чиновника Наливкина она выступает в роли Марины Вульф, пародируя официального представителя МВД Ирину Волк. В роликах знаки отличия на форменной одежде героини менялись с каждым новым кадром, последний раз она была уже генерал-лейтенантом.

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Комментарии (17)

michailPotapov
Шваброй научат уважать власть
vivich
хорошая актриса на самом деле!
если бы другую роль исполнила никто бы и не придрался
сейчас в сериалах многие гораздо хуже выступают
Cвифт
.... попала в самое больное, кое-кто себя узнал не смотря на пластику.
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