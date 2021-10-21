Спародировавшую пресс-секретаря МВД уссурийскую актрису отправили в колонию

Пародистку из онлайн-шоу про вымышленного чиновника Виталия Наливкина на три месяца лишили свободы. Она прославилась после того, как исполнила роль пресс-секретаря МВД.

О решении суда 21 октября сообщает краевое управление министерства. 43-летняя Лариса Кривоносова, сказано в материале, систематически отклонялась от надзора — четыре года назад она вышла из колонии, где находилась за причинение тяжкого вреда.

Ранее она была арестована на 10 суток за нарушение правил надзора и наказана штрафом за ношение полицейской формы. Как комментировала сама Кривоносова, кому-то не понравился ее «карьерный рост». В роликах про чиновника Наливкина она выступает в роли Марины Вульф, пародируя официального представителя МВД Ирину Волк. В роликах знаки отличия на форменной одежде героини менялись с каждым новым кадром, последний раз она была уже генерал-лейтенантом.