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Конкурс красоты в Австралии выиграла девушка из Брянска

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Дарья Варламова стала победительницей конкурса Miss Universe Australia. Теперь ей предстоит борьба за звание самой красивой девушки на планете.

Как написала у себя в соцсетях девушка 21 октября, пока она только привыкает к новому статусу и благодарит всех, кто участвовал с ней в конкурсе. Дарье 26 лет, в Австралию она переехала вместе с родителями из Брянска в восьмилетнем возрасте. Ее мама дантист, сама мисс Австралия — психолог.

После получения титула мисс Австралии ей предстоит участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2021», который пройдет в Израиле.

Это не первый раз, когда девушка с российскими корнями выигрывает австралийский конкурс красоты. В 1962 году победу одержала мигрантка Таня Верстак. Позже она выиграла и конкурс «Мисс Вселенная».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

264526581
Для Австралии красивая, у нас бы потерялась среди девчонок))
TresAmigos
Молодец девочка. Достойная страна, достойная победа, достойный уровень жизни вдали от всего абсурда. Пусть все у неё будет и дальше хорошо
Otkating
Браво, Дарья.
Красавица и умная!
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