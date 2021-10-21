Конкурс красоты в Австралии выиграла девушка из Брянска

Дарья Варламова стала победительницей конкурса Miss Universe Australia. Теперь ей предстоит борьба за звание самой красивой девушки на планете.
Как написала у себя в соцсетях девушка 21 октября, пока она только привыкает к новому статусу и благодарит всех, кто участвовал с ней в конкурсе. Дарье 26 лет, в Австралию она переехала вместе с родителями из Брянска в восьмилетнем возрасте. Ее мама дантист, сама мисс Австралия — психолог.
После получения титула мисс Австралии ей предстоит участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2021», который пройдет в Израиле.
Это не первый раз, когда девушка с российскими корнями выигрывает австралийский конкурс красоты. В 1962 году победу одержала мигрантка Таня Верстак. Позже она выиграла и конкурс «Мисс Вселенная».