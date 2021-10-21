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Полиция раскрыла поджог автомобилей на Ковалевской. Пироман разбушевался после алковечеринки

Полиция Красногвардейского района задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Вспышка в ночи оказалась пьяной местью. Подробности 21 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Четырьмя днями ранее в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома № 20/3 по Ковалевской улице горят «Рено Логан» и «Тойота Ипсум». Оба автомобиля выгорели полностью. Полиция установила, что огонь перекинулся на «Тойоту» с первой машины, принадлежащей 62-летнему жителю Калмыкии. Кроме того, оперативники выяснили, что пожар не был случайностью, и возбудили уголовное дело.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Вечером 20 декабря по подозрению в поджоге у своего дома на Мориса Тореза был задержан 33-летний неработающий мужчина. Следствие считает, что накануне преступления подозреваемый познакомился с владельцем «Рено», пошел к нему в гости, крепко выпил. Пьянка перешла в ссору, после которой гость вышел на улицу, поджег машину своего собутыльника и скрылся.

Подозреваемый процессуально задержан.

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