Полиция раскрыла поджог автомобилей на Ковалевской. Пироман разбушевался после алковечеринки

Четырьмя днями ранее в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Вечером 20 декабря по подозрению в поджоге у своего дома на Мориса Тореза был задержан 33-летний неработающий мужчина. Следствие считает, что накануне преступления подозреваемый познакомился с владельцем «Рено», пошел к нему в гости, крепко выпил. Пьянка перешла в ссору, после которой гость вышел на улицу, поджег машину своего собутыльника и скрылся.
Подозреваемый процессуально задержан.