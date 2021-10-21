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В Петербурге госпитализировали младенца со страшными ожогами. Мать вызвала скорую лишь через сутки — из страха, что она нелегалка

Девочку госпитализировали из квартиры на Шпалерной с серьезными ожогами рук

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Врачи детской городской больницы № 1 спасают руки младенцу, мать которого вызвала врачей лишь через сутки после того, как на него упал чайник с кипятком.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, накануне около одиннадцати вечера в полицию Центрального района поступила телефонограмма из ДГБ № 1. Медики сообщали, что около 19:40 скорая из квартиры дома 38 по Шпалерной улице привезла девочку нескольких месяцев от роду. У малышки врачи диагностировали страшные ожоги запястий. Сейчас специалисты пытаются спасти ребенку руки.

По предварительной информации, мать пациентки, 25-летняя гражданка Киргизии, сообщила, что ЧП произошло еще 19 октября. Она на пару минут вышла из комнаты, где находился ребенок, а обратно уже бежала на плач. Когда влетела в комнату, то увидела на полу около дочери перевернутый электрочайник.

Скорую сразу не вызвала, так как боялась, что ей, как иностранной гражданке, не имеющей регистрации в Петербурге и не состоящей на миграционном учете, помощь не окажут.

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Комментарии (2)

Skazochny
испугалась что не помощь не окажут, а в кишлак обратно вышлют.
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