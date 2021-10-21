В Петербурге госпитализировали младенца со страшными ожогами. Мать вызвала скорую лишь через сутки — из страха, что она нелегалка

Врачи детской городской больницы
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, накануне около одиннадцати вечера в полицию Центрального района поступила телефонограмма из
По предварительной информации, мать пациентки, 25-летняя гражданка Киргизии, сообщила, что ЧП произошло еще 19 октября. Она на пару минут вышла из комнаты, где находился ребенок, а обратно уже бежала на плач. Когда влетела в комнату, то увидела на полу около дочери перевернутый электрочайник.
Скорую сразу не вызвала, так как боялась, что ей, как иностранной гражданке, не имеющей регистрации в Петербурге и не состоящей на миграционном учете, помощь не окажут.