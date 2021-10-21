На севере Петербурга ночью полыхали гаражи

Тридцать сотрудников МЧС за два часа справились с огнем в гаражном кооперативе в Выборгском районе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 октября, сообщение о возгорании в гаражах на улице Композиторов, 32, поступило в дежурную часть около часа ночи. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что там полыхают боксы на общей площади 400 квадратных метров.



В 1:35 возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. На Композиторов стянули шесть единиц и 30 человек личного состава.

