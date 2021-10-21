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На севере Петербурга ночью полыхали гаражи

Пожар в гаражном кооперативе на Композиторов тушили ночью по повышенному номеру

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Тридцать сотрудников МЧС за два часа справились с огнем в гаражном кооперативе в Выборгском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 октября, сообщение о возгорании в гаражах на улице Композиторов, 32, поступило в дежурную часть около часа ночи. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что там полыхают боксы на общей площади 400 квадратных метров.

В 1:35 возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. На Композиторов стянули шесть единиц и 30 человек личного состава.

Их силами удалось обуздать огонь, и в 2:42 ранг пожара был снижен до первого, а еще через три минуты он был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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