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Арест за видео с плавающим котенком. Подписчик японца пожаловался в полицию на жестокое обращение с животными

Японца арестовали за видео с плавающим котенком

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Жителя Японии арестовали из-за видео с котенком, плавающим в ванне. Подписчик 59-летнего мужчины усмотрел в ролике жестокое обращение с животными и заявил об этом в полицию, сообщает 20 октября Kyodo News.

На видео котенок плавал около полутора минут. Следователи посчитали, что это можно расценить как нарушение закона о защите животных, поскольку кошки не любят воду.

Об истории прознали зоозащитники и призывают следствие возбудить уголовное дело. Автор ролика вину отрицает. По предварительным данным, котенка он отдал знакомому.

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Комментарии (3)

shushu
Мне недавно рассказывали (дело было в южной стране), что видели как один кот зашел с берега на яхту и оттуда прыгнул в воду и плавал, а остальные коты на берегу сидели и смотрели.
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