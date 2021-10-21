Арест за видео с плавающим котенком. Подписчик японца пожаловался в полицию на жестокое обращение с животными

Жителя Японии арестовали из-за видео с котенком, плавающим в ванне. Подписчик 59-летнего мужчины усмотрел в ролике жестокое обращение с животными и заявил об этом в полицию, сообщает 20 октября Kyodo News.



На видео котенок плавал около полутора минут. Следователи посчитали, что это можно расценить как нарушение закона о защите животных, поскольку кошки не любят воду.



Об истории прознали зоозащитники и призывают следствие возбудить уголовное дело. Автор ролика вину отрицает. По предварительным данным, котенка он отдал знакомому.

