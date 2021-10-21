Участник смертельного ДТП попытался «похоронить» свою машину. Полицейским пришлось вызывать экскаватор

В Челябинской области водитель попытался «замести следы» после смертельного ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по региону.
По версии полиции, 27-летний местный житель сбил пешехода ночью, после чего вернулся домой и разобрал свою Lada Priora на запчасти, которые закопал во дворе заброшенного участка в Коркинском районе.
Мужчина не учел технический прогресс: его автомобиль отследили по камерам. В итоге доставать машину пришлось буквально из-под земли — с помощью экскаватора.
«Разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.