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Участник смертельного ДТП попытался «похоронить» свою машину. Полицейским пришлось вызывать экскаватор

Подозреваемый в смертельном ДТП в Челябинске разобрал машину на запчасти и закопал

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В Челябинской области водитель попытался «замести следы» после смертельного ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по региону.

По версии полиции, 27-летний местный житель сбил пешехода ночью, после чего вернулся домой и разобрал свою Lada Priora на запчасти, которые закопал во дворе заброшенного участка в Коркинском районе.

Мужчина не учел технический прогресс: его автомобиль отследили по камерам. В итоге доставать машину пришлось буквально из-под земли — с помощью экскаватора.

Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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