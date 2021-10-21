Участник смертельного ДТП попытался «похоронить» свою машину. Полицейским пришлось вызывать экскаватор

В Челябинской области водитель попытался «замести следы» после смертельного ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по региону.



По версии полиции, 27-летний местный житель сбил пешехода ночью, после чего вернулся домой и разобрал свою Lada Priora на запчасти, которые закопал во дворе заброшенного участка в Коркинском районе.



Мужчина не учел технический прогресс: его автомобиль отследили по камерам. В итоге доставать машину пришлось буквально из-под земли — с помощью экскаватора.