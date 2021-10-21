Новый накопительный полис: застраховать, сберечь и вылечиться

Когда клиент покупает полис «Авантаж квартира», то страховые взносы, которые он платит 5 или 7 лет — в зависимости от условий, — после этого срока возвращаются к нему в виде накоплений. На протяжении всего срока договора у клиента будут застрахованы жизнь и квартира по месту регистрации, а также его ответственность за ущерб третьим лицам. Например, если клиент «затопит» соседей снизу, расходы на ремонт частично или полностью будут покрыты страховым полисом.

Все эти возможности сочетаются в страховом продукте « Авантаж Квартира » от компаний «Ингосстрах» и «Ингосстрах-Жизнь».

Еще одно преимущество программы — включенная опция телемедицины. Застрахованному будут доступны консультации врачей онлайн или по телефону. А еще продукт позволяет получить социальный налоговый вычет — до 15 600 рублей ежегодно.



Приобрести полис можно онлайн — буквально в несколько кликов.

«Аналогичных программ в настоящее время на рынке нет. Новый продукт «Авантаж Квартира» отличает комплексный подход, когда страховой взнос одновременно дает возможность сформировать капитал, защитить жизнь, имущество и свою ответственность. Клиенты могут комбинировать риски так, как это актуально в данный момент для них, и самостоятельно выбирать индивидуальную сумму страхового покрытия. Уверен, что такого рода инновации позволят укрепить растущий интерес людей к накопительному страхованию жизни», — прокомментировал генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.



«Позиция нашей компании заключается в том, что будущее страхования за гибридными продуктами, включающими в себя разные возможности защиты. Программа «Авантаж Квартира» полностью отвечает логике подхода, при котором один страховой полис обеспечивает по-настоящему комплексную защиту и возможность накоплений. Дополнительное удобство заключается в возможности оформить договор онлайн в несколько кликов. Уверены в том, что этот уникальный продукт займет достойное место в портфеле компании и обеспечит новый опыт страхования для клиентов», — заявил директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании «Ингосстрах» Сергей Мруз.

